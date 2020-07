Pénteken az F1 bejelentésével egy időben a kanadai, az austini és a mexikóvárosi versenyszervezők maguk is bejelentették a futamok törlését, de Interlagos feltűnően hallgatott – mint kiderült, Sao Paulóban nagyon nem vették jó néven a lefújást.

A Forma-1 vezetése pénteken jelentett be három új, októberi futamot azzal párhuzamosan, hogy a vírushelyzet miatt idén mind a négy amerikai – Kanadai, Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj – fordulót törölték.

„A brazíliai fertőzöttségi rátával érvelnek, de az olyan, mintha Kaliforniát és Floridát vetnék össze – Brazília kontinensnyi ország. Megvannak Sao Pauló állam és a város számai is, az adatokat át is adta az FIA egészségügyi osztályának a mi egészségügyi vezetőnk, aki amúgy a szerv alelnöke is egyben. És nagyon jó számokról van szó. Ha megnézzük Sao Pauló számait, sőt, akár egész Brazíliáét, arányaikban sokkal jobbak, mint például Angliáé.”

„Szóval amikor elolvastuk az FOM-tóől kapott törlési értesítőt, egyszerűen nem állt meg a dolog. Amolyan koholt indokkal fújták le a versenyt. Ha megkerestek volna minket, vagy akár a városvezetést azzal, hogy mutassuk be a terveinket a Forma-1 érkezésének esetére, akkor egy létező, 100%-osan bombabiztos tervet láthattak volna, ami működik, hiszen a múlt héten is tartottunk versenyt Interlagosban. Emellett az FIA is kiadott egy tízoldalas, komplex iránymutatást a versenyek szervezéséről, amit nyilván követtünk volna.”

A hírek szerint öt csapat is jelezte a Forma-1 vezetése felé, hogy nem szívesen mennének idén Brazíliába – Rohonyi szerint ez nem lehet alap a futam törlésére, így akár perre is mehetnek az F1-gyel:

„Nagyon furcsának találtam ezt a leegyszerűsítő megközelítést. Ó, hát járvány van, sajnáljuk, de nem mehetünk, nem akarunk menni. Az egyik indok az volt, hogy öt csapatnak is fenntartásai voltak. Hát, az F1-es versenyszerződésekben nincs olyan, hogy akkor megyünk futamot tartani, ha a csapatoknak is kedve tartja. Az F1-es versenyszerződések egyetlen esetben teszik lehetővé a bármelyik fél általi lefújást, de ezek az okok nem számítanak vis majornak. Jogi tanácsot kérünk, ugyanis hatalmas veszteség ez a városnak és a cégnek is.”

„Csak idén 8 millió dollárt költöttünk a pálya felújítására. Befedtük a teljes paddockot, és sok olyan apróságot csináltunk meg, melyek nem látszanak, de alapvető fontosságúak, mint például a szennyvízelvezetés, a vizesblokkok” – magyarázta Rohonyi, kiemelve, hogy mindez közpénzből is folyt, és mivel a verseny lefújása miatt utólag okafogyottá vált a költés, a polgármester és a kormányzó is jogi úton keres majd pénzügyi elégtételt az F1-től.