A négyszeres világbajnok egyelőre mérlegel, de ha az igazolás mellett dönt, természetesen távoznia kell valakinek a csapattól, hárman nem ülhetnek majd két autóba. Pillanatnyilag a veterán Sergio Pereznek és a tulajdonos Lawrence Stroll fiának is szerződése van, bár maga a mexikói pilóta is azt mondja, egyértelmű, kit küldenének el, ha helyet kell csinálni a németnek.

A Perezzel 2014 óta együtt dolgozó csapatfőnök, Otmar Szafnauer a napokban így beszélt a mexikói helyzetéről:

„Úgy gondolom, hogy az érvényes szerződése miatt meg kell tartanom. Persze értem a kérdést. Sergio hűséges volt hozzánk, nagyon rég valünk van, nagyszerű versenyző. Nagyon jól dolgozik Lance-szel, neki is segít. Szóval biztos vagyok benne, hogy ezek a tényezők is számítanak majd, amikor meghozzák a döntést” – utalt arra, hogy a végső szó Stroll papáé és az üzlettársaié lesz.

Logikusnak tűnik, hogy Stroll a fiát választja majd, hiszen nem azért ölt tízmilliókat a karrierje egyengetésébe, hogy most állítsa félre, Pereznek tehát érdemes keresgélni.

Az F1.com úgy tudja, a sportágon belülről az Alfa Romeo tett ajánlatot mexikóinak. Perez 2011-ben a hinwili alakulatnál mutatkozott be, két évet töltött velük, így nem lenne számára idegen a környezet.

A svájci csapatnál az egyik ülés a műszaki partner Ferrari ifjoncainak van fenntartva, így akár marad Antonio Giovinazzi, akár nem, Perez csak Kimi Räikkönen helyét foglalhatja el – a 2007-es világbajnok idén októberben már 41 éves lesz, igen valószínű, hogy visszavonul.

Jó kérdés persze, hogy miért is menne Perez a pillanatnyilag sereghajtónak tűnő Alfához, amikor a Racing Point most a mezőny második-harmadik ereje, és mivel 2021-ben is maradnak az idei autók, jövőre ugyanilyen versenyképes lehet – az F1.com szerint a mexikói ragaszkodik is a szerződéséhez, csakis végső esetben megy a svájci alakulathoz, akkor is inkább csak átmeneti állomásként, hogy a sportágon belül maradva kereshessen jobb lehetőséget.