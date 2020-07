Amikor Vettelt nemrég arról kérdezték, hogyan került kapcsolatba a Racing Pointtal, a négyszeres világbajnok homályosan csak annyit mondott, régóta a paddockban van, nagyon sokakat ismer, ám egyesek úgy sejtik, a Mercedes-főnök Toto Wolff hozta össze a feleket, hiszen az osztrák kiváló kapcsolatot ápol a csapat- és egyben autógyártó-tulajdonos Lawrence Stroll-lal, ráadásul tavasz óta maga is az Aston Martin részvényese.

„Természetesen jól ismerem Sebastiant, voltunk már együtt bizonyos társasági eseményeken, de ennyi.”

Az osztrák – szigorúan kibicként! – az Aston Martin jövő évi felállásáról is beszélt, arra utalt, hogy bár jó pilóta Sergio Perez, megérti, ha a négyszeres világbajnokot választják a mexikói helyére, hogy ő vezessen a tulajdonos fia, Lance mellett.

„Úgy gondolom, hogy Checo (Perez) értékes tagja a csapatnak, mindig is jó versenyző volt, és a csapatnál tisztában vannak vele, mit tud. Másrészt viszont Sebastian négyszeres világbajnok, aki gyors és sok műszaki szakértelmet is hoz magával, emellett pedig marketingértéke is van. Persze végül úgyis Lawrence dönti el, mi lehet a legjobb felállás a csapata számára.”