A napokban felmerült, hogy akár harmadik fordulót is tarthatnak a pályán, ugyanis Spanyolországban, Katalóniában pedig különösen romlott a koronavírus-helyzet, megugrott az esetek száma, új korlátozásokat vezetnek be, ami bizonytalanná tette az augusztus közepi barcelonai versenyrendezést.

A jövő héten a Brit Nagydíjjal folytatódik a 2020-as Forma-1-es világbajnokság, és a száguldó cirkusz marad is Silverstone-ben, hiszen két hét múlva ugyanott rendezik majd az 70. évfordulós nagydíjat is.

Olvass tovább

A jelenlegi naptár szeptember végéig szól, a szocsi Orosz Nagydíj az utolsó bejelentett forduló, de a háttérben jó néhány további helyszínnel folynak a tárgyalások.

Ahogy már írtuk, képbe került Imola, Hockenheimről is lehetett hallani, most pedig kiderült, hogy a másik német helyszín, a Nürburging is kapcsolatban van az F1 vezetésével.

„Tárgyalunk a Forma-1-gyel, de többet egyelőre nem tudok mondani” – nyilatkozta a Motorsport-Magazin.comnak a pálya sajtósa.

A német T-online.de ugyanakkor már biztosan ír az októberi versenyrendezésről, értesüléseik szerint a csapatok már megkezdték a szállások lefoglalását.

Japánt és Szingapúrt ugyan már hivatalosan is lefújták, és igen valószínű, hogy ez a sors vár a Kínai Nagydíjra is, de úgy tűnik, mégis lehet távol-keleti helyszín idén az európai kör lezárulta és a várhatóan a szezont záró közel-keleti fordulók között: az eredetileg áprilisra tervezett új Vietnámi Nagydíj rendezése továbbra is napirenden van, írja a német Auto Motor und Sport, hozzátéve, hogy mivel egyetlen futam kedvéért nem érné meg Ázsiába utazni, a hanoi utcai versenyt a Maláj Nagydíjjal párosíthatják – a naptárban 1999-2017 között szereplő Szepang segíthet be.