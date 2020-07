A Forma-1 korábban egy nyolcfordulós versenynaptárt mutatott be, amely a múlt heti Osztrák Nagydíjjal indult, majd a szeptember 6-i Olasz Nagydíjjal zárult. A sportág fejesei az elmúlt hetekben folyamatosan dolgoztak a bővítésen, tárgyaltak a szervezőkkel, ennek most egy részeredményét jelentették be.

Két újabb fordulóról van szó: a monzai Olasz Nagydíj után marad az F1 az országban, egy héttel később a Ferrari által birtokolt, elsősorban a MotoGP kapcsán ismert Mugellóban lesz a következő futam, ami egyben a Scuderia 1000. Forma-1-es versenye is lesz. F1-es világbajnoki futamot egyszer, 1957-ben rendeztek eddig Mugellóban.

Két héttel később, az eredeti időpontjában rendezik majd a szocsi Orosz Nagydíjat, ami valamelyest meglepő, mert egészen eddig úgy tűnt, hogy a szervezők helyszíni nézőkhöz való ragaszkodása ellehetetleníti a dolgot. Egyelőre nem világos, hogy a szocsi futam zárt kapus lesz-e vagy sem, de az F1 közleményében “nagy pillanatként” hivatkoznak rá.

Az következő hetekben további fordulókat jelentenek be.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020