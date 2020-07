Az USA-ból kiindult Black Lives Matter mozgalom kapcsán a Forma-1-es első és eddig egyetlen színes bőrű versenyzője, Lewis Hamilton is belelendült, a közösségi médiában, a csapatán keresztül és a versenytársai körében is a rasszizmus elleni, a sokszínűség mellett lépésekért kampányol, pólóján, ököltartásával pedig személyesen is demonstrál.

Két F1-es legenda szerint is felesleges, túlzás a hatszoros világbajnok aktivizmusa.

„Igazán tisztelem Lewist, de mindig is elfogadták és tisztelték őt szerte a világon. Képmutató ez a kampányolás. Sajnálom, de eddig nem létező problémát kreál” – mondta az 1978-as világbajnok, az amerikai autóversenyzés élő legendája, a 80 éves Mario Andretti.