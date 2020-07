Az egykori Benetton- és Renault-főnök Flavio Briatore szerint ez is mutatja, mennyire gyenge, sőt nem létező a Ferrari vezetése, fejétől bűzlik a hal Maranellóban.

„A Ferrarinál hiányzik az igazi vezető, a fiatal stáb pedig újra és újra hibákat követ el. Montezemolo (2014-es távozása) óta hibát hibára halmoznak. Természetesen a versenyzői bejelentésekkel is várni kellett volna, hiszen motivált Vettelre lenne szükség, ráadásul még az autó is lassú.”

„A Ferrari évek óta nem nyert bajnoki címet, és most már nemcsak az aerodinamikával, hanem a motorral is gond van. Lewis Hamilton leigazolása sem segítene rajtuk, mert a pilóta legfeljebb kéttizedet hozhat. Binotto helyében és leírnám a következő két szezont, és 2022-re koncentrálnék, ez nem is kérdés” – folytatta Briatore.