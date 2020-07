Egy kör alatt kiesett mindkét autójával a Forma-1-es Stájer Nagydíjon a Ferrari, miután a 3-as kanyarban Charles Leclerc nekicsúszott Sebastian Vettelnek. Habár a monacói magára vállalta a felelősséget, úgy tűnik, a Ferrari vezetése nem akarja felelősségre vonni a vétkest, igaz, a versenybírák még csak vizsgálatot sem rendeltek el az ügyben.

„Nem gondolom, hogy sok mondanivalóm lenne versenyzőinknek” – kezdte gondolatait a Leclerc-Vettel ütközés kapcsán Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

„Nyilván fájó, hogy így kellett befejeznünk a versenyt mindössze pár kör után. Ennél rosszabbul nem is végződhetett volna az amúgy is nagyon rossz hétvégénk. Így ez nem is a felelősségre vonás és a vádaskodás ideje, hanem az egység alapú munkáé.”