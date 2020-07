Katasztrofálisan folytatódott az egyébként is gyengén induló 2020-as szezon a Ferrari számára. Eleve csak a mezőny sűrűjéből vághatott neki a Forma-1-es Stájer Nagydíjnak az olaszok mindkét versenyzője, ennek elég hamar meg is itták a levét: a 3-as kanyarban ugyanis Charles Leclerc Sebastian Vettelnek csúszott, aminek következtében a német hátsó szárnya letört, de a monacói autója is megsérült annyira, hogy ki kellett állnia.

Habár a versenyirányítás még csak nem is vizsgálta az incidenst, ezzel azt egyértelműen versenybalesetnek minősítve, Leclerc magára vállalta a felelősséget a dupla betliért:

„Nyilvánvaló, ezekben a helyzetekben nem elég a bocsánatkérés, de roppant módon csalódtam magamban” – ekézte magát a monacói. „Ma nagyon rossz munkát végeztem, cserben hagytam a csapatot.”