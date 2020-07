Mind az Osztrák, mind a Stájer Nagydíj időmérőjén elvérzett az egyik Ferrari a Q2-ben. A helyzetet tetézte, hogy a vörösök gyorsabbik pilótája, Sebastian Vettel a Q3-ban csak a tizedik helyen végzett, Charles Leclerc pedig még rajtbüntetést is kapott , amiért gyorsköre közben feltartotta Danyiil Kvjatot.

Olvass tovább

A Ferrari több, eredetileg Magyarországra szánt fejlesztést is előrehozott, és bevetette őket már a Red Bull Ringen, ám ahogy azt az eredménytáblázat is mutatja, nemigen váltak be. “A tervezettnél korábban érkeztek, de hatásuk nem érződött a pályán. Rá kell jönnünk, hogy miért és változtatni ezen. A jelenlegi helyzet nem méltó a Ferrari névhez” – fogalmazott Binotto.