A Q1-et a szombat délelőtt megérkező , majd elvonuló, az időmérő előtt pedig ismét visszatérő eső miatt később, csak 15:46-kor kezdték el. Az égi áldás miatt korábban a harmadik szabadedzés is elmaradt.

A körülmények körről körre javultak, az első helyen Sebastian Vetteltől kezdve George Russellig többen is jártak. Csodák csodájára komolyabb incidens nem történt, Romain Grosjean volt az egyetlen, aki mélyebben is belehajtott a kavicságyba a Haas-szal.

A francia végül mért kör nélkül fejezte be a kvalifikáció első szakaszát, ezzel kiesett, csakúgy mint Antonio Giovinazzi, aki az Alfa Romeo hátuljával csúszott a falnak. Az olasz vissza sem jutott a bokszig, az aszfalt mellett állt meg, emiatt piros zászlóval intették le a Q1-et.

Rajtuk kívül kiesett még Kimi Räikkönen a másik Alfa Romeóval, Sergio Perez a Racing Pointtal és Nicholas Latifi a Williamsszel.

A Q2 elején ismét torlódás alakult ki a bokszutca végén. A 15 perces szakasz során folyamatosan köröztek a pilóták, az élen a red bullos Max Verstappennel és a két Mercedes-versenyzővel, miközben a ferrarisok a kiesőpozíciók elkerüléséért küzdöttek.

Többen is friss esőgumikat tettek fel a Q2 utolsó perceire, de az erősödő eső miatt a végén nemigen javítani a pilóták. Kiesett végül Charles Leclerc a Ferrarival, George Russell (Williams), Lance Stroll (Racing Point), Danyiil Kvjat (Alpha Tauri) és Kevin Magnussen (Haas).

A Q3 elejére ismét megállt a víz a pályán, a két szakasz között leesett csapadék több másodperccel lelassította a köröket. Az első körökben Verstappen vitte a prímet 1:21,570-es idővel, de Lewis Hamilton félidőnél átvette a kezdeményező szerepet, 1:21,272-es idővel. Lando Norris és Esteban Ocon is villogott a McLarennel, illetve a Renault-val, jól szerepeltek a fiatalok a vízen.

Valtteri Bottas is átvette a vezetést egy időre, ám csapattársa miatt nem örülhetett sokáig: 1:20,649-cel Hamilton ugrott az élre négy perccel a vége előtt. Verstappen két perccel a vége előtt feldobta a labdát, 16 századdal megelőzve a Mercedes britjét, de a címvédő közel nyolc tizedmásodpercet adott a Red Bull hollandjának.

Verstappen a végén remek körön volt, mellyel akár Hamiltont is megelőzhette volna, de elveszítette az irányítást a Red Bull felett az utolsó kanyarhoz közeledve. Hamilton azonban utolsó gyors körét is befejezte, ezzel megszerezve pályafutása 89. pole-pozícióját Verstappen és Carlos Sainz McLarenje előtt. A múlt heti győztes Bottas a negyedik lett, Esteban Ocon Renault-ját és Lando Norris McLarenjét megelőzve. Norris három helyes rajtbüntetése miatt Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Daniel Ricciardo (Renault) is előreléphet egy helyet a rajtrácson, Vettel a Ferrarival csak a tizedik lett.

A 2020-as Forma-1-es Stájer Nagydíj vasárnap délután 15.10-kor kezdődik.