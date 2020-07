A hétvége legkisebb formaautós kategóriájának hétvégi első megmérettetése az eső ellenére elkezdődött. A csapadék miatt ugyan voltak olyan versenyzők, akik kicsúsztak és összetörték a versenygépüket, valamint olyanok is, akik a rossz körülményekre panaszkodtak és a futam leállítását kérték. Kérésüket egy idő után meghallgatták, több incidens és biztonsági autós szakasz után, a 14. körben félbeszakították a kicsik száguldását, és már nem is indították újra.

Kezdetét vette a Forma-1-es Stájer Nagydíj szombati napja, és ahogy azt jósolták, megérkezett az eső is a Red Bull Ringre. A reggeli órákban a csapatok munkatársai még a napot is látták Spielbergben, ám a Forma-3 délelőtti versenyére már elöntötte a víz a pályát.

Az eseményeket a királykategória legjobbjai is figyelték, a ferraris Charles Leclerc-t és a McLaren-vezérigazgató Zak Brownt is lehetett látni az F3-as közvetítésben.

Az időjárás-előrejelzések már pénteken jelentős mennyiségű csapadékot jósoltak a Stájer Nagydíj szombati napjára, a Forma-1-es időmérő edzés is veszélybe kerülhet emiatt.

A rajtsorrend felállítására lehetséges opcióként felmerült a vasárnapi kvalifikáció – erre legutóbb a tavalyi Japán Nagydíjon volt példa, akkor a Hagibis-tájfun miatt –, szélsőséges esetben viszont akár a második szabadedzés végeredménye is mérvadó lehet. Utóbbi esetben a Red Bull-os Max Verstappen indulhatna az élről.