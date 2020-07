Három versenyzőt is beidéztek a versenybírák a Forma-1-es Stájer Nagydíj időmérője után: a ferraris Charles Leclerc két ügyben is érintett volt, de Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) és Sergio Perez (Racing Point) is vétség gyanújába keveredett.

A stewardok először a mexikóit tisztázták: Perez a gyanúval ellentétben mindent megtett annak érdekében, hogy lassítson az érvényben lévő sárga zászló miatt, így nem büntetik a 17. helyről rajtoló versenyzőt.