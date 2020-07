Habár az olaszok többször is kongatták a vészharangokat, hogy akár a tavalyinál is rosszabb évük lehet idén, még a Ferrarit is meglepte, mennyire visszaestek az erősorrendben. A Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén az SF1000-esek nemhogy megközelíteni nem tudták a Mercedeseket és a Red Bullokat, sokszor a McLarenekkel, a Racing Pointokkal és a Renault-kkal szemben is szenvedtek – elődjéhez, az SF90-hez képest egy másodperccel lassabb az autó.

Főként motorikusan csapnivaló az új modell, aminek kapcsán már számos összeesküvés-elmélet látott napvilágot, mivel tavaly a Ferrarié volt a legerősebb erőforrás a mezőnyben, ám annak szabályossága – főként az év második felében – többször is megkérdőjeleződött. Ezzel összefüggésben született is egy titkos, mind a mai napig homályos paktum a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a maranellói gárda között, ami csak tovább erősítette a gyanút.

A vasárnapi versenyről mégsem távozott üres kézzel a Scuderia, a döntő utolsó körökben jól halászott ugyanis a zavarosban Charles Leclerc, így nem kis meglepetésre a második helyen ért célba, úgy, hogy a hetedik rajtkockából vághatott neki a 71 körös futamnak – ellenben Sebastian Vettel csak a 10. lett, igaz, a német már a Q2-ben kiesett az időmérőn, majd Carlos Sainzcal ütközve meg is forgott.