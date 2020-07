Már a téli tesztek után látszott, hogy a Ferrari idei versenygépe, az SF1000-es nem sikerült annyira jól. A Hungaroringre komoly fejlesztési csomaggal készülő csapat önmagához képest rosszul kezdte a 2020-as Forma-1-es szezont: az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén Charles Leclerc és Sebastian Vettel a 10. és 12., a második gyakorláson – fordított sorrendben – a 4. és a 9. helyen zártak.

A két versenyző közül Leclerc volt a lehangoltabb, a monacói lemaradása a péntek délutáni gyakorláson is egy másodperc volt a leggyorsabb Hamiltonhoz képest. “Remek érzés volt visszaülni az autóba, de nem zártunk jó napot” – mondta a kétszeres futamgyőztes. “Talán még rosszabb is, amire számítottunk. Több autó tempója is közel van egymáshoz, ami egyrészt izgalmas, ám másrészt jobb volna, ha előkelőbb helyezésekért harcolhatnánk. Keményen kell dolgoznunk a továbbiakban.”