Bravúros eredménnyel kezdte a 2020-as Forma-1-es szezont a McLaren. Lewis Hamilton büntetését kihasználva, az utolsó körben és nagy hajsza közepette a leggyorsabb körért járó bónuszpontot is begyűjtve zsebelte be első Forma-1-es dobogóját Lando Norris, de Carlos Sainz is az igen előkelő ötödik pozícióban végzett az Osztrák Nagydíjon.

Norris minden idők harmadik legfiatalabb versenyzőjeként állt dobogóra, míg Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke egyáltalán nem nézte ki belőle a harmadik helyet:

„Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy képes lesz így megnyomni azt a kört a végén. Természetesen szem előtt tartottuk a stratégiát, de hogy egy ilyen fiatal srác ilyen kört produkáljon az utolsó körben, és aztán még dobogón is zárja a versenyt… egyszerűen nagyszerű!” – áradozott a másodéves britről Seidl.

Elismerte, egyelőre nem talál magyarázatot arra, honnan húzta elő ezt az 1:07.475-ös időt Norris, de talán majd az adatokból okosabbak lesznek a wokingi csapat agytrösztjei. Szerinte az is elképzelhető, hogy a Mercedesnél kissé hátradőltek, mondván, úgysem lesz képes meglepni őket a 20 éves ifjonc.

„Büszke vagyok rá, hogy a csapat része lehetek ma. Ennél jobban aligha sikerülhetett volna ez a futam, főleg egy ilyen nehéz periódus után. Egyszerűen hihetetlen!” – értékelte en bloc a McLaren teljesítményét.