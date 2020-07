Remekül kezdte a 2020-as Forma-1-es szezont a McLaren, legalábbis egykörös tempó tekintetében: Lando Norris a negyedik, Carlos Sainz pedig a nyolcadik rajtkockát kaparintotta meg az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén.

„Felülmúltuk várakozásainkat, mivel a Racing Point a kezdetektől fogva extrémgyorsnak bizonyult. Nem is gondoltuk volna, hogy egyáltalán a közelükbe férkőzhetünk, nemhogy még meg is előzzük őket” – konstatálta meglepődve a Racing Pointok mellett a Red Bull-os Alexander Albont és a két Ferrarit is megverő Norris.

„Viszont ahogy lejjebb ment az üzemanyagszint, elkezdett életre kelni az autó, és máris sokkal jobbnak érződött. Tavaly jól mentünk ezen a pályán, így bíztunk benne, hogy ezúttal is feküdni fog az autónak.”