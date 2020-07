Miután az USA-ból kiindulva globális tüntetéshullám és új társadalmi mozgalom indult Black Lives Matter (BLM, a fekete életek is számítanak) néven, a Forma-1 egyetlen színes bőrű versenyzője – mit versenyzője, szupersztárja! –, Lewis Hamilton is kampányolni kezdett, a közösségi médiában többször is megszólalásra szólított mindenkit, azt írta, látja, hogy a „a legnagyobb sztárok” közül is hallgatnak egyesek, amit burkoltan a cinkossággal tett egyenlővé.

A cél érthető és méltányolható, de a tálalás sokaknál nemtetszést váltott ki, de a hatszoros világbajnok az ausztriai Forma-1-es szezonnyitó előtt igyekezett tisztázni, hogy nem versenyzőtársait támadta.