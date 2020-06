A Forma-1-ben az USA-ban történtek, valamint Lewis Hamilton aktivizmusa kapcsán kiemelt kérdés lett az antirasszizmus, a sokszínűség az elmúlt két hétben, a hatszoros világbajnok mögé pedig csapata is odaállt, a Mercedes egyenesen átfestette az autóját a támogatás jeleként.

A közösségi médiás kísérőszövegből úgy tűnik, a bajnokcsapat egész évre szánja a fekete fényezést, az eddig látott ezüsttől elbúcsúznak erre a szezonra.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

