Az ausztrál 2018 nyarán nagy meglepetést keltett azzal, hogy a Red Bull-os folytatás helyett a Renault-hoz való átigazolását jelentette be, de 2019 folyamán világossá vált, hogy a franciák gyári csapatánál nem az várta, amivel odacsalogatták. Vajon a McLarennél hasonlóan csalták lépre?

A wokingi csapat a sokéves küszködés után tavaly felszálló ágra került, amit idén és azután is szeretnének folytatni, 2021-re pedig megszerezték ehhez a többszörös futamgyőztes Daniel Ricciardót is.

Olvass tovább

„Zakhez (Brown, cégvezér) hasonlóan én is mindig közvetlen és egyenes vagyok. Daniellel is nyíltan átbeszéltük a dolgokat, tájékoztattam a (pénzügyi) helyzetről. De sosem volt kétséges, hogy jövőre is a rajtrácson lesz a McLaren” – mondta a csapatfőnök, Andreas Seidl.

„Valóban nehéz időszak volt ez, de folyamatosan tartottuk a kapcsolatot Zakkel, mindig a legjobb befektetési opciót kerestük” – tette hozzá.