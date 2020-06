A Forma-1 a hét elején kiadta a koronavírus-járvány miatt újjászervezett naptárát, pontosabban annak első felét, mely a július eleji Osztrák Nagydíjjal indul és a szeptember eleji Olasz Nagydíjjal zárul. A naptár jelenleg tíz hetet, nyolc futamot, hat helyszínt ölel fel.

A Monzán túli folytatás egyelőre homályos, még az F1 sportszakmai vezetője, Ross Brawn sem tudja, mit lehet kihozni a tengerentúli futamokból, ezért az is nyílt titok, hogy tartalékként több plusz európai helyszínnel is számolnak, ahogy – a Red Bull Ringhez és Silverstone-hoz hasonlóan – az Orosz Nagydíjnak otthont adó Szocsit is duplázásra kérhetik.