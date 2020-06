A Forma-1 a héten közzétette újjászervezett 2020-as idénye naptárát, pontosabban annak első felét, mely alapján tíz hét alatt nyolc futamot tudnak le hat helyszínen – júliusban Ausztriában indul a szakasz és szeptember elején, az Olasz Nagydíjjal zárul.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) előírásai szerint világbajnokságot egy legalább nyolc futamból álló, minimum három kontinenst érintő széria ad ki, azonban a felügyelőszervezet a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel ejtette a földrajzi kritériumot, írja a Motorsport.com.

„Elméletileg a nyolc európai futam is kiad egy világbajnokságot” – erősítette meg az oldalnak a Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn.

A szakember hangsúlyozta, hogy a héten kiadott naptár összeállítása önmagában is nagy eredmény, hiszen nem olyan rég még ez is elképzelhetetlennek látszott, a most lefixált menetrend pedig időt ad majd a járvánnyal még komolyabban küzdő országoknak, valamint az F1-nek is a folytatás megszervezésére.