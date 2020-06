A mostani menetrend a szeptember 6-i monzai Olasz Nagydíjjal zárul, de a német Auto Motor und Sport úgy tudja, benne van a pakliban, hogy további futamok lesznek még Európában, két olasz helyszín, Imola és Mugello, valamint a németországi Hockenheim is képben van.

Szintén komoly gondok lehetnek Amerikában: az USA mellett Mexikóban és Brazíliában még igen súlyos problémát jelent a koronavírus-járvány, márpedig mindkét pálya egy-egy metropolisz területén fekszik, és bár az austini Circuit of the Americas ilyen szempontból jól áll, elkülönül a várostól, ott maga a pálya küszködik súlyos pénzügyi problémákkal – az IndyCar már le is fújta a maga texasi futamát. Alternatíva lehet a legendás indianapolisi pálya.

Az Auto Motor und Sport szerint az európai futamok mellett a két közel-keleti állomás tűnik még biztosnak, a tavaszról halasztott Bahreinben, valamint a szezonzárónak otthont adó Abu-Dzabiban is problémamentes lehet a rendezés.

