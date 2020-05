„Mindenki azt mondogatta, hogy milyen jól klappolna a dolog a nevem meg a hátterem miatt, de én igyekszem érzelmileg nem belebonyolódni az ilyesmibe. És értem, miért passzolt Carlos, szóval nem úgy nézem, hogy miért nem én lettem az, hanem úgy, hogy oké, Carlosnak tényleg erős éve volt 2019-ben. Most kapós pilóta, és úgy gondolom, pont jó nekik a mostani helyzetükben” – magyarázta a 30 éves versenyző.

„Már pár évvel korábban is tárgyaltunk, és egészen mostanáig fenn is maradt a kommunikáció. Szóval nem fogom letagadni, de ahogy látható, végül nem hozott eredményt.”

Bár sokan a renault-s Daniel Ricciardót tekintették a favoritnak, az ausztrál végül Sainz utódja lett a McLarennél. A CNN-nek nyilatkozva ugyanakkor megerősítette, hogy ő is képben volt az olasz csapatnál:

Bő két héttel ezelőtt a Ferrari bejelentette, hogy a felek egyetértésével nem hosszabbítanak szerződést Sebastian Vettellel, majd pont két hete a négyszeres világbajnok utódját is megnevezték: 2021-től a McLarentől érkező Carlos Sainz vezet Charles Leclerc mellett.

Ricciardo a Ferrari mellett a McLarennel is tárgyalt már korábban, a Renault-hoz való szerződése előtt a wokingiakkal is beszélt 2018-ban, de akkor a francia márka gyári csapatát gondolta vonzóbbnak. Mostanra meggondolta, de – minden bizonnyal udvariasságból – az okokat nem részletezi:

„Hát, egyetlen döntés sem fekete-fehér, és fekete-fehér választ sem tudok adni (az átigazolásra). Nem volt egy konkrét momentum, amikor felvillant, hogy igen, ezt kell tennem. A McLarenben sem láttam meg valamit hirtelen, a Renault-nál sem történt semmi, amitől úgy éreztem, hogy lépnem kell. De a mclarenes tárgyalások is régre nyúltak vissza, és azok is folyamatosak maradtak. Nem is hirtelen döntés volt ez – de azt hiszem, nem lenne fair összehasonlítani a két csapatot.”

