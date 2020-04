Charles Leclerc szerződését a Ferrari karácsonyra egészen 2024-ig meghosszabbította, Sebastian Vettel kontraktusa viszont kifut idén, és ha hihetünk a híreknek, egyelőre úgy fest, nem jön össze a hosszabbítás, miután a négyszeres világbajnoknak megalázó feltételeket kínáltak.

Egy online kérdezz-felelek keretében megkérdezték a fiatal monacóit, ő kit szeretne csapattársnak 2021-től, amire így felelt:

„Nekem nagyon megfelel Seb. A viszonyunk annak ellenére is jó, hogy volt pár incidensünk, mint például Brazíliában. Még ha kívülről másképp is látszott, szerintem mindig is jó kapcsolatunk volt” – kezdte.