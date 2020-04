„Általánosságban nem hiszem, hogy szimulátoros versenyzői karrierem lesz, inkább csak a móka kedvéért próbálom ki. Fiatalon én is játszottam ezzel-azzal, de hogy őszinte legyek, amióta apa lettem, nagyon a listám végén kullog ez. Majd meglátom, mennyi időm lesz erre.”

„De láttam a híreket, hogy páran már versenyeztek, azt is hallottam, hogy Charles jól ment az első futamán, ami neki és a csapatnak is öröm” – utalt csapattársa, Leclerc két héttel ezelőtti futamgyőzelmére.

Hahaaa, 1st Win of the season ! 🏆

This was very fun, I hope you had fun watching me live wherever you are in the world, but take care of yourself and I hope we make this difficult times a bit happier. ❤️ pic.twitter.com/6igWCL81p9

