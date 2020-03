A globális koronavírus-járvány elvitte a 2020-as Forma-1-es szezon első harmadát, az Ausztrál és a Monacói Nagydíjat törölték, Bahreint, Vietnámot, Kínát, Hollandiát, Spanyolországot és Azerbajdzsánt elhalasztották, és nagyon valószínű, hogy további nyári fordulókkal is ez történik majd.

Egyelőre lehetetlen megmondani, elindul-e az idei bajnokság, és ha igen, mikor, de egyre inkább reális opciónak látszik, hogy az idény egy részét 2021-re tolják át.

„A csapatok szabad kezet adtak az FIA-nak és a Libertynek a naptár átrendezésére. Általában nem így működik a dolog, de felismertük, hogy most erre van szükség. Ez azt jelenti, hogy több változásra is számíthatunk. A versenyhétvégéket például kétnaposra rövidíthetik, hogy zsinórban több nagydíjat is tarthassunk, emellett a szezon vége 2021 első hónapjaira is átcsúszhat. De egyelőre még semmi sem dőlt el” – nyilatkozta a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a Sky Italiának pénteken.