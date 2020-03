„Jelenleg senki sem tudja biztosan, mikor javul majd a helyzet, valamikor biztosan javulni fog, mi pedig készen állunk majd a versenyzésre. Határozott szándékunk, hogy 2020-ban is világbajnoki idényt adjunk a szurkolóknak” – szögezte le, világossá téve, hogy a teljes idény lefújása egyelőre nem téma.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy komoly esély van további futamok halasztására, de a partnereinkkel együtt bízunk benne, hogy valamikor a nyár folyamán elkezdődhet a szezon, és az áttervezett naptárban 15-18 futam szerepelhet majd.”

“We are committed to bringing our fans a 2020 Championship Season. We expect to start at some point this summer, with a revised calendar of 15-18 races”https://t.co/JLLXSfNQDd

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020