A Forma-1 vezetése, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a csapatok ma telekonferencián tekintették át a globális koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, a szezon és a sportág közelebbi jövőjét.

Újabb három futam elhalasztása mellett más, igen nagy horderejű döntést is hoztak: a 2021-re tervezett szabályváltozások bevezetését egy évvel későbbre, 2022-re tolták.

Csak 2022-ben látunk majd ehhez hasonló járgányokat a pályán

Az F1-ben így jövőre is maradnak az idei előírásoknak megfelelő autók, bizonyos elemek – kasztni, sebességváltó – fejlesztését pedig be is fagyasztják.

Az ok világos: a járvány miatt jelentősen csökkenhet a Forma-1 bevétele, így a csapatok között szétosztott pénzek is, az igen költséges fejlesztési munka pedig ilyen feltételek mellett egyenesen csődbe vihetné a kisebb alakulatokat.

A szabályváltozások elhalasztásának részleteit még ki kell dolgozni, majd a Motorsport Világtanácsnak kell jóváhagyni azokat, ma kizárólag a halasztás ténye dőlt el.