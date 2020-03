Véget ért a Forma-1 vezetése, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a csapatok mai telekonferenciája, melyen többek között arról is döntöttek, hogy a várakozásoknak megfelelően az Ausztrál Nagydíj törlése és a Bahreini, a Vietnámi és a Kínai Nagydíj elhalasztása után a koronavírus-járvány miatt mindhárom májusi futamot is elnapolták, tehát a Holland, a Spanyol és a Monacói Nagydíjat sem tartják meg az eredetileg tervezett időpontban.

