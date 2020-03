A koronavírus-járvány a 2020-as Forma-1-es idény elejét is ellehetetlenítette, május végéig nem várható futam, utána viszont – ha addigra jobbra fordulnak a dolgok – sűrített menetrendben igyekeznek majd a lehető legtöbb futamot megtartani.

Ehhez a hagyományos augusztusi nyári szünet heteire is szükség lesz, ezért a korábbi években akkor szokásos kéthetes kötelező leállást – a korábbi sajtóértesüléseknek megfelelően – a március utolsó hetére és áprilisra hozták előre, jelentette be ma délután a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

