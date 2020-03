Miután hétfőre az Azerbajdzsáni Nagydíj halasztását is bejelentették, a június 12-14-i hétvégére ütemezett Kanadai Nagydíj lett a 2020-as Forma-1-es szezonnyitó.

A globális koronavírus-járvány miatt persze cseppet sem biztos, hogy lesz is futam Montrealban június közepén, maga a főszervező, Francois Dumontier is azt mondta a HuffingtonPost.ca-nak, hogy fifty-fifty a nyári megrendezés.

Dumontier a Motorsport.comnak is nyilatkozott, abban az interjúban „bizakodó, de realista” hozzáállásról beszélt:

„Ahogy gondolhatják is, majdnem minden nap egyeztetek a Forma-1-gyel. A helyi hatóságokkal is folyamatos kapcsolatban vagyok, a várossal és a kormánnyal is. A futam továbbra is a június 14-i dátummal szerepel a naptárban. Bizakodunk, de realisták vagyunk. Van még pár hetünk a döntésre – három-négy hetet mondanék –, mielőtt el kell kezdenünk a pálya előkészítését, a lelátók építését.”