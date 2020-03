A szezonnyitó(nak szánt) Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat az utolsó pillanatban, a helyszínen törölték a paddockban felbukkant koronavírus-fertőzés miatt, majd a Bahreini, a Vietnámi Nagydíj elhalasztását is bejelentették – a Kínai Nagydíj kapcsán már jóval korábban megszületett a döntés -, a múlt héten pedig a májusi fordulók, a Holland, a Spanyol és a Monacói Nagydíj elnapolására is sor került (az utóbbit végül teljesen lefújták a szervezők).

Itt az újabb “áldozat”: hétfő délben közölték, hogy a versenyszervezők döntése alapján a június 5-7-i hétvégére tervezett Azerbajdzsáni Nagydíjat is elhalasztják.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020