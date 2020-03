A koronavírus miatt a Kínai Nagydíjat már korábban törölték, péntekre virradóra bejelentették a szezonnyitó lefújását, nem sokkal később pedig a bahreini és vietnámi futam elmaradását.

A Forma-1-nek komoly pénzügyi veszteségekre kell készülnie, bár szerződések szabályozzák azt is, milyen esetben kinek kell állnia a számlát. Amennyiben nemzeti vagy regionális kormányzat fúj le egy versenyt, ahogy Kína esetében történt, a szervezőnek nem kell rendezési díjat fizetnie.

Ha a szervező töröl egy versenyt, az ő felelőssége minden – ezért is ment a sakkjátszma a háttérben Melbourne-ben, hogy ki jelentse be a rossz hírt. Végül az FIA, a szervező és a Formula 1 Management közös bejelentése vetett véget a bizonytalanságnak, még nem is világos, ki és miért fog fizetni.