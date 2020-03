Napok bizonytalansága és egy hosszú, kaotikus, teljes inkompetenciáról és felelőtlenségről árulkodó éjszaka után péntek reggelre hivatalosan is törölték a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, vagy ha pontosabban akarunk fogalmazni, megadták a kegyelemdöfést a melbourne-i rendezvénynek.

A szervezők, az F1 vezetése és az FIA hiába halogatott, reménykedett, a csapatok ellenállása, majd Victoria állam közbelépése – a miniszterelnök reggel kijelentette, csakis nézők nélkül lenne megtartható a rendezvény – miatt nem maradt más választás.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020