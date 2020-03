A csapat felkészült erre a lehetőségre, megfelelő támogatási protokollunk van a csapattag karanténjának teljes idejére. A csapat teljes mértékben együttműködik a helyi hatóságokkal, segíti a történtek kivizsgálását.

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown és a csapatfőnök Andreas Seidl ma este tájékoztatta a Forma-1-et és az FIA-t a döntésről. A döntést nem pusztán a McLaren saját dolgozói és partnerei, hanem az ellenfeleink, az F1-es szurkolók és minden F1-es szereplő iránt érzett felelősségünk diktálta.”

A Forma-1 egy nyúlfarknyi közleményben reagált a McLaren visszalépésére:

„A McLaren-csapattag teszteredményét követően folyamatos kapcsolatban voltunk a csapattal a döntést illetően, emellett koordináltunk az illetékes hatóságokkal a következő lépéseket illetően. Elsődleges számunkra a nézők, a csapatok és az összes helyszínen dolgozó biztonsága.”

Following the outcome of the test on a member the McLaren team, F1 and FIA have been in close contact with them on their decision and have been coordinating with all relevant authorities on next steps. Our priority is the safety of the fans, teams and all personnel at the race

— F1 Media (@F1Media) March 12, 2020