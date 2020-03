Sokan paddockbeli szóbeszédek alapján már csütörtök délután (ottani idő szerint késő este) tényként tudósítottak arról, hogy elmarad a verseny, de hivatalos közlés nem volt, a melbourne-i pályaszemélyzetet még péntek hajnalban is arról értesítették, hogy reggel jelenjenek meg a munkában, minden a tervek szerint megy, ugyanakkor egyes csapattagoknak már azt mondták, a garázsok szétszerelésére, az összecsomagolásra készüljenek, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen és néhány más versenyző pedig állítólag már korán reggel repülőre ült és távozott Ausztráliából.

Korán reggel a pályára küldték a kétüléses Forma-1-es autókat, a kötelező takarodó végére pedig az F1-es csapattagok is megjelentek a bejáratnál – de nem mindenki, a McLaren, a Mercedes, a Ferrari és a Renault emberei távol maradtak.

Curfew about to end mechanics – not all teams – are here: pic.twitter.com/CKhW6k4wBa

— Adam Cooper (@adamcooperF1) March 12, 2020