Ami a Ferrarit illeti, a szurkolók kezdhetnek egy kicsit aggódni, miután délelőtt Sebastian Vettel esetében adódott a teszt első valódi motorhibás leállása, majd a csapatfőnök, Mattia Binotto újságíróknak kijelentette, hogy az SF1000-es nem olyan gyors, mint a riválisok autója.

Ha megnézzük az eredményeket, a vörös autó csak a Haasnál és Williamsnél volt gyorsabb úgy, hogy a grove-iak a nap nagy részét szintén motorcserével töltötték, miután dél körül Nicholas Latifi alatt leállt az autó, délután pedig Kevin Magnussen dobta el a Haast egy defekt után – csütörtökön Romain Grosjean balesetezett, csak az amerikai csapatnál történt ilyen incidens a három nap alatt.

Vettel leállásán túl még háromszor került ma elő a megszakítást jelentő piros zászló: Latifi esete volt második, Magnussené a harmadik, majd később Daniel Ricciardót kérte az autó leállítására a csapat.

🚩 SESSION STOPPED 🚩

A spot of bother for Danny Ric as his R.S.20 suddenly loses power #F1Testing pic.twitter.com/4WWjzxpT1i

— Formula 1 (@F1) February 21, 2020