On this video you can see easier the steeting wheel (and rack? ) movement. pic.twitter.com/J7qvCdGOT9

Olvass tovább

Meglepően sokáig tartott, de második nap utolsó órájára összejött az első baleset és az első piros zászló is – két külön esetben. Az első Romain Grosjean nevéhez kötődött – jó néhányan megpördültek, megforogtak a nap folyamán, de a francia volt az első, aki a gumifalig jutott és megtörte a Haas hátsó szárnyát a 4-es kanyarban. A koccanás után vissza tudott térni a bokszba, és így a nap legtöbb körével, 158-cal zárt.

To the shock of zero (0) people, Grosjean loses it first pic.twitter.com/OUNeVenplg — Marqueses Der Ängstliche (@Odemzz) February 20, 2020

A megszakítást jelentő piros zászló bő negyed órával a leintés előtt került elő, amikor Räikkönen a pályán volt kénytelen félrehúzódni valamilyen műszaki hibával. A C39-es eltávolítása után néhányan még kimentek az utolsó hat percre.

🚩 RED FLAG 🚩 After going fastest, Kimi grinds to a halt on Day Two of #F1Testing 😫#F1 pic.twitter.com/nIBL0Ra4zh — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

A Ferrarinál a szerdai betegség után délután végre autóba ült Sebastian Vettel – a négyszeres világbajnok a mezőnyből utolsóként próbálhatta ki csapata 2020-as modelljét. Vettel 72 kört húzott le az SF1000-essel, de csapattársához, Charles Leclerc-hez hasonlóan nem volt vele gyors. Hogy tervezetten rejtegetik-e a tempót, vagy nincs több az autóban, egyelőre nem világos.