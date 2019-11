A hétvégi Abu-Dzabi Nagydíj lesz Nico Hülkenberg utolsó Forma-1-es futama – legalábbis egyelőre. A német majd’ tíz év után kényszerül távozni a száguldó cirkuszból, miután a Renault leigazolta Esteban Ocont a következő évre, majd minden hely elkelt a 2020-as rajtrácson. Egyelőre nem tudni, mit tartogat a német számára a jövő – hírbe hozták őt a Forma-E-vel és az IndyCarral is többek között.

Hülkenberg egy friss interjúban elmondta, hogy nem bánkódik a kialakult helyzet miatt, és elmondása szerint készen áll arra, hogy néhány hónapot a motorsport világán kívül töltsön el. „Őszinte leszek: jól vagyok. Egyáltalán nem új ez a helyzet, mivel egy ideje már tudtam, hogy ez lesz. Ettől függetlenül rendben vagyok” – árulta el.

„Ráadásul még izgatott is vagyok, hiszen most egy fejezet lezárult, és megnyílik egy új. Hogy mi fog történni a jövőben és mi nem, én sem tudom, és más sem” – magyarázta álláspontját. „Néhány hónapra el is akarok szakadni egy kicsit a motorsporttól, aztán meglátjuk, mit diktál az eszem és a szívem.”