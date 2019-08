A Renault jövőre az Ocon, Daniel Ricciardo párossal áll rajthoz, a francia kétéves szerződést kötött a csapattal. Ocon számára jól ismert környezetbe tér vissza: 2016-ban már volt a Renault tartalékosa, sőt a Lotus junior programjának is tagja volt.

Ebből már sejteni lehetett, hogy Esteban Ocon a Renault-hoz igazol, a franciák pedig nem is húzták sokáig az időt a hivatalos bejelentéssel.

A csütörtök a bejelentések napja volt a Forma-1-ben: előbb a Mercedes kürtölte világgá, hogy érvényesítette Valtteri Bottas opcióját, így a finn 2020-ban is Lewis Hamilton csapattársa lesz .

“Nagy örömmel tölt el minket, hogy a következő két szezonban együtt dolgozhatunk Estebannal” – mondta Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke. “F1-es karrierje során Esteban már a sport csúcs- és mélypontjait is megtapasztalta, pontosan érti, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni.”

“Már bizonyította, hogy képes a stabil pontszerzésre, de a jelenlegi világbajnoknál szerzett tesztpilótai tapasztalatai is értékesek lesznek a csapat fejlődése szempontjából.”

Ocon már tavaly is közel állt a szerződéskötéshez a Renault-val, oda is ígérték neki Carlos Sainz megüresedő ülését, de az utolsó pillanatban jött Ricciardo, akiért Abiteboul hajlandó volt megszegni a korábban adott szavát. A mostani döntésnek Nico Hülkenberg a nagy vesztese, a németnek távoznia kell a csapattól.

“Szeretnék köszönetet mondani Nicónak az elmúlt három szezonban végzett fenomenális munkájáért. Amikor Nico úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk, a csapat kilencedik volt. Tavaly egészen a negyedik helyig repített minket, az egyéni összetettet pedig a hetedik helyen zárta.”

“Nehéz volt a döntés, mert Nico az egyik oszlopa volt a fejlődésünknek. Az idei szezon első fele nehezebb volt, de tudom, hogy számíthatunk rá az év második szakaszában.”

“Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Renault versenyzője lehetek” – mondta már Ocon. “Enstone-ban nőttem fel, a Lotusnál kezdtem 2010-ben, aztán a Renault-hoz kerültem.”

“Nagyon közel állok ehhez a csapathoz, és mindenkihez, aki ott dolgozik: ők azok, akik kinyitották előttem a motorsport legmasabb szintjére vezető ajtót.”

“Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy ambíciókkal rendelkező csapat szavazott bizalmat számomra, és megadta a lehetőséget, hogy ismét a legmagasabb szinten bizonyíthassak. Ez egy felelősség, amit nagyon komolyan veszek.”

“Az, hogy segíthetek a csapat további fejlődésében, nagyon pozitív nyomást jelent, alig várom, hogy a legjobbamat nyújthassam.”

Korábbi hírek szerint Hülkenberg a Haasnál folytathatja, Günther Steiner csapatfőnök pedig megerősítette, hogy a némettel számol a csapat. “Igen, azt mondanám, hogy Nico opció számunkra” – nyilatkozta Steiner még a bejelentés előtt.

“Nincs olyan bő választék. A csapatunknak mindig is tapasztalt versenyzői voltak, szóval részünkről van érdeklődés, ahogy (volt) Ocon iránt is. Mindig mondtam, hogy ők ketten azok, akik iránt érdeklődünk, de itt van Romain is. Már csak azt kell eldöntenünk, kivel menjünk tovább.”