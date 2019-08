Valtteri Bottas tavaly nyáron 1+1 évre szóló szerződést írt alá a Mercedesszel, ám a 2020-as opció élesítésének június 30-i határidejét a csapat hagyta lejárni, júliusban-augusztusban a főnök, Toto Wolff arról beszélt, hogy a nyári szünet alatt döntenek arról, marad-e a finn, vagy inkább az idén tartalékosként alkalmazott ifjoncukat, Esteban Ocont ültetik Lewis Hamilton mellé.

A döntés mostanra megszületett, a hétvégi Belga Nagydíj előtt bejelentették, hogy Bottas 2020-ra is marad a csapatnál.

“Nagy örömömre és büszkeségemre szolgál, hogy a negyedik szezonra is maradhatok a csapatnál, szeretnék köszönetet mondani minden egyes csapattagnak és a Mercedes vezetésének is a bizalomért! A teljesítményem évről évre javult, nagyon jó most ezzel a hírrel indítani a 2019-es idény második felét” – mondta a 30. születésnapját szerdán ünneplő finn.