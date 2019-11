Szinte semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik Robert Kubica az interlagosi pályáról, miután a Forma-1-es Brazil Nagydíj második szabadedzésének első perceiben összetörte Williamsét. A lengyel helyét az első gyakorláson a Forma-2-ben vitézkedő Nicholas Latifi foglalta el, aki minden valószínűség szerint 2020-ban George Russell csapattársa lesz a grove-i istállónál.

Kubica crash during FP2. The Polish driver completed only two laps on Friday. #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/DPWaG3Lzzq

