Az edzés tíz perc múlva folytatódott. Alexander Albon is folytathatta a körözést, a Red Bull újjáépítette a korábban megsérült autót. Habár a versenyzők a Pirelli slick abroncsaival gyűjtötték a kilométereket, a tapadási viszonyok korántsem voltak tökéletesek. Pierre Gasly Toro Rossója is megcsúszott azon a részen, ahol Kubica balesetezett.

Turn 2 almost catches out @PierreGASLY The @ToroRosso driver runs wide and returns to the track unscathed#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/eDKkgCr3oz — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

A csapattárs Danyiil Kvjat is elveszítette az irányítást az első kanyarban, menetiránynak háttal állt meg az orosz.

A száraz időnek nem örülhettek túl sokáig a csapatok és pilótáik, ugyanis elkezdett szemerkélni az eső. A száraz időjárásra alkalmas gumik használatát a minimális csapadék nem gátolta meg, de hosszú ideig Verstappen egyedüliként használta ki a gyakorlási lehetőséget. A helyzetet az erős szél is is tovább nehezítette.

Bottas nem igazán találta a helyét a pályán. Előbb csapattársát, Hamiltont tartotta fel komolyan, majd a mögötte érkező Vettel is elégedetlenül mutogatott a Mercedes finnjének.

Hamiltonnak egyébként Gasly Toro Rossójával is meggyűlt a baja az első kanyarban, a pilóták nem akartak elférni a 4309 méter hosszú aszfaltcsíkon. A bokszutcában is csúcsforgalom volt, az éppen behajtó Bottas a kívántnál közelebb került Leclerc-hez. Az esetet a versenybírák is megnézték, de nem intézkedtek.

The stewards had a little look at this… But Charles and Valtteri can rest easy – no further action will be taken#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/P7A9SNbClI — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

Húsz perccel a leintés előtt elfüstölt Gasly Honda-erőforrása. A francia autója csak rövid ideig okozott fennakadást, a műszaki mentés gyorsan lezajlott.

A gyakorlás végére is maradt izgalom, Kvjat pontosan ugyanott csúszott ki autójával, mint Albon a Red Bull-lal az első edzésen. A Toro Rosso ki is gyulladt, és hasonlóan az első 90 perces körözéshez, ez a szabadedzés is piros zászlóval ért véget.

A Forma-1-es Brazil Nagydíj harmadik szabadedzése magyar idő szerint szombat délután 4 órakor, az időmérő pedig este 7 órakor kezdődik.

