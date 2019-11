Az edzésen többek is problémákkal küszködtek: Leclerc – akinek Ferrariján egy-egy lámpa is volt a hátsó kerekek környékén – nem kezdte túl aktívan a gyakorlást, az erőforrásra panaszkodott, majd lassan a bokszba gurult. Később kiderült, hogy csak a gázpedállal volt gond, de ekkor a váltásra panaszkodott a pilóta. Mérnöke szerint az igencsak hepehupás aszfalt lehetett ennek az oka.

Not a good start to the weekend for Charles Leclerc and Ferrari! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/VicfuR08YO

Norris McLarenjén a fejvédő adta meg menet közben magát, de ez nem hátráltatta lényegesen a britet.

Nicholas Latifi, aki George Russell Williamsét foglalhatta el az edzésen, fél óra elteltével a bokszba kényszerült, miután tönkrement a váltója. Elmondása szerint az autója üresbe rakta magát menet közben.

George Russell is sitting out of FP1, as @NicholasLatifi has his fifth practice outing of the season for @WilliamsRacing #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/axdgUB7GWs

— Formula 1 (@F1) November 1, 2019