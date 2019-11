Az idő előrehaladtával egyre többen hajtottak ki a pályára, a Pirelli kék oldalfalú abroncsait használva. A McLaren spanyolja, Carlos Sainz volt az első, aki körbeért az aszfaltcsíkon, körideje persze nem volt mérvadó a körülmények miatt. Ekkor már jóval többen is jártak a garázson kívül is.

Carlos Sainz puts in a 1:23.689 to give us our first time of FP1 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/gsMrCs2BNa

Mivel az égi vízcsapokat elzárták, a körülmények javulni kezdtek. Leclerc az élre is ugrott, majd az elsők között volt a mercedeses Lewis Hamilton és a Red Bull-os Max Verstappen mellett, aki az átmeneti esős gumikat használva hajtott a pályára.

Hamilton is the first to opt for intermediates #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9qtpNxh9dB

A versenyzők folyamatosan gyűjtötték a kilométereket, de fél órával az edzés vége előtt is csak 13 pilóta neve mellett állt mért kör. 18 perccel a leintés előtt a versenyigazgatók már a DRS használatát is engedélyezték, ami egyébként tiltott a rendkívül nedves körülmények között.

Az edzés utolsó perceire még a száraz gumik is előkerültek. Ez a döntés kicsit korai volt még, ugyanis a köridők nemigen javultak. Danyiil Kvjat a Toro Rossóval, Verstappen és a 90 perces gyakorlást az élen záró Alexander Albon is megcsúszott autójával. A thai-brit versenyző össze is törte a Red Bullt, így piros zászlóval ért véget az első szabadedzés Brazíliában.

Albon was far from the only Red Bull driver to hit trouble

Both Verstappen and Kvyat spun at the tricky Senna S#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/2XqSxEsr7e

