A Forma-1-es Japán Nagydíj óta Lewis Hamilton többször is kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos számára a környezetvédelem, és milyen lépéseket tesz meg azért, hogy a lehető legkevésbé szennyezze a bolygót. A Mercedes pilótáját többen is támadták emiatt, sokan képmutatónak tartják viselkedését. Többek között Max Verstappen, Kimi Räikkönen és Fernando Alonso is megszólalt a témában.

Rajtuk kívül voltak olyan versenyzők is, akik kiálltak az ötszörös világbajnok kijelentései mellett. “Nem vagyok aktív a közösségi médiában, de a lényeg egyértelmű” – utalt Hamilton üzeneteire Sebastian Vettel. “Ahogy Lewis mondta, nehéz ezt tőlünk elfogadni, mert nem nekünk van a legkisebb ökológiai lábnyomunk.”