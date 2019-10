Olvass tovább

“Igen, sokan elmondták a véleményüket arról, hogyan használom a közösségi médiát, de végső soron az az én platformom. Mindenkinek van hangja, a kérdés, hogy mire, hogyan használja.”

“Ami engem illet, valóban nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen körbeutazzuk a világot, Forma-1-es autókkal versenyzünk, a karbonlábnyomunk biztosan nagyobb, mint egy otthon ülő városlakóé, de ez nem jelenti azt, hogy nem szabad megszólalni a pozitív változás érdekében, én pedig mindig keresem, hogyan lehetnék javító hatással a világra.”

“Azt hiszem, az idő múlásával egyre inkább tudatosult bennem (hogy érdekel a környezetvédelem). De ez nem megy azonnal. Időbe telik megérteni a következményeket, fontos a tájékozódás, én pedig igyekszem rámutatni bizonyos dolgokra. Hogy aztán az emberek foglalkoznak-e ezekkel, az már az ő dolguk, de én úgy érezném, hogy nem csináltam semmi pozitívat, ha nem hoznám fel őket.”

“Igyekszem az év végére karbonsemlegessé válni. Az irodámban és otthon sem engedem, hogy bárki műanyagot vásároljon. A dezodorig, a fogkeféig mindenből újrahasznosíthatót szeretnék. Szóval a magánéletemben igyekszem mindenen változtatni.”

“A repülőmet egy évvel ezelőtt eladtam. Ma már sokkal kevesebbet repülök, és olyankor is kereskedelmi járatokon, szóval ez nagy változás volt. Kerültem a szükségtelen kiruccanásokat is, például amikor a családommal voltam otthon, elmentünk Bedfordshire-be és ott is maradtam, ahelyett, hogy elutaztam volna nyaralni. És persze az étrendemen is változtattam, ami szintén drasztikus különbség” – magyarázta Hamilton.