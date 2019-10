Nincs sok verseny hátra az idei Forma-1-es szezonból, a Renault-tól kiebrudalt Nico Hülkenbergnek pedig még mindig nincs biztos versenyülése a 2020-as szezonra. Habár Cyril Abiteboul egy alkalommal megemlítette, hogy a tapasztalt német akár náluk is maradhat, a francia istálló csapatfőnöke hamar leszögezte, hogy ez nem több puszta felvetésnél.

“Azt gondoltam, hogy a dolgok gyorsabban alakulnak, de itt vagyunk Szuzukában, és még nem sok mindenre tudjuk a választ” – utalt a német jelenlegi helyzetére.

Hülkenbergnek azonban kevés esélye van, hogy a hinwilli alakulat egyik autójába üljön 2020-ban. Erről az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur beszélt. “Hamarosan meghozzuk a döntést, de legyünk őszinték: ha megnézzük az utóbbi néhány eseményt, azt gondolom, hogy Antonio nagyon jó munkát végzett” – utalt az olasz Giovinazzira a főnök.

“Az utolsó hat vagy hét időmérőn hozta Kimi [Räikkönen – a szerk.] tempóját, Szocsiban még előrébb is volt” – tette hozzá Vasseur, megerősítve a sejtéseket, miszerint a Ferrari által továbbra is támogatott versenyző lesz a Jégember csapattársa a jövő évben is.

“Antonio végzi a munkáját, folyamatosan javul és bízom benne” – zárta gondolatait a szakember.