Komolyabb incidenst nem eredményeztek az extrém körülmények, Michael Schumacher – akkor már hétszeres világbajnokként – megszerezte a pole-t felszáradó pályán, majd szezonbéli tizenharmadik győzelmét aratta.

2010, Japán Nagydíj: Szuzukában másodszor

Hat évvel a Ma-On után elképesztő mennyiségű csapadék hátráltatta a királykategória eseményeit Szuzukában. Akkora volt a víz a pályán, hogy hosszas várakozás után a versenyirányításnak nem volt választása, mint az elhalasztás. Magyar idő szerint másnap hajnalban Sebastian Vettel csapott le a rajtelsőségre, ám a verseny leintése után már Red Bull-os csapattársa, Mark Webber vehette át az első helyért járó díjat.

2013, Ausztrál Nagydíj: A két részre szakadt időmérő

Nem csak Japántól, de Ausztráliától sem állnak távol a szélsőséges körülmények – emlékezzünk csak vissza az 1991-es adelaide-i futamra, amit mindössze 14 kör után meg kellett szakítani.

Ennyire nem volt kaotikus a helyzet a 2013-as melbourne-i kvalifikáción, de ahhoz éppen eléggé, hogy az eleve késleltetve induló Q1-et követően a Q2-t és a Q3-at csak a verseny napján bonyolítsák le. Az első szakasz így is rengeteg kicsúszást és koccanást hozott, többek között Felipe Massával, Pastor Maldonadóval, Esteban Gutiérrezzel vagy éppen Giedo van der Gardéval a főszerepben.

Másnap szinte már nyoma sem volt az esőnek, és ugyan Sebastian Vettelé lett az első rajtkocka, pozícióját nem tudta megőrizni. A 2013-as szezon nyitóversenyét az akkor még a Lotus színeit képviselő Kimi Räikkönen nyerte, aki így pályafutása 20. győzelmét aratta, 2012-es visszatérése óta pedig a másodikat. Fernando Alonso lett a második a Ferrarival, Vettelt csak harmadikként intette le a kockás zászló.

2015, Amerikai Nagydíj: Legyen tánc!

2015-ben, Austinban is – finoman szólva – zord volt az időjárás a Patricia hurraikán miatt, de csak egy mintegy három és fél órás várakozás után döntöttek a felelősök a vasárnapi rendezés mellett. Ennek ellenére nem teltek unalmasan a várakozással töltött órák: igaz, már 2010-ben is előkerültek a csapatok által fabrikált minitutajok, de ezúttal sikerült új szintre emelni a szórakoztatást.

A Red Bull akkori párosa, Daniel Ricciardo és Danyiil Kvjat valóságos táncbemutatót tartott a bokszutcában, de bowlingozást és zsonglőrködést is láthattunk a részükről, sőt az egyik szerelőnek hála még a breakdance-be is betekintést nyerhettünk. Eközben a Williams szerelői lehuppantak a földre, míg a Force India brigádja ténylegesen bele is ült egy gurulós tárolóba, és evezést imitáltak. Lewis Hamilton dekázgatott, Nico Rosbergnél is elkerült a focilabda, a Toro Rosso pilótái, Carlos Sainz és Max Verstappen pedig megirigyelték a Red Bull-os kollégáktól a bowlingot.

Vasárnap is csak esős, ám az előző napihoz képest számottevően barátibb körülmények között tudtak dönteni a rajtsorrendről. Az élre Nico Rosberg kvalifikált a Mercedesszel, a versenyt azonban csapattársa, Lewis Hamilton nyerte, miután az utolsó biztonsági autós újraindításnál hibázott a német – így a brit harmadik világbajnoki címét zsebelte be.